Великий Новгород, , 12:21 — REGNUM Почти 400 человек в 63 населенных пунктах остаются без света из-за непогоды в Новгородской области. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на 11:00 мск 6 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 63 населенных пункта, в которых живет 391 человек. Отключения зафиксированы в Окуловском, Крестецком, Пестовском, Волотовском, Боровичском, больше частью в малонаселенных пунктах.

«На ликвидации последствий стихии работают 130 бригад, 483 человека. Работы продолжаются. До конца дня, 6 декабря планируется полностью восстановить энергоснабжение на территории региона», — уточнили в обладминистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: На Новгородчине после снегопадов остаются без света 1,7 тыс. человек