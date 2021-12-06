Москва, 6 декабря 2021, 12:09 — REGNUM Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Амельченкова («Единая Россия») обратилась к главам 46 регионов с предложением учредить знаки отличия для волонтёров, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.
«Подготовила депутатские запросы главам 46 субъектов РФ с предложением учредить региональные награды для волонтёров», — сказала Амельченкова.
На федеральном уровне знак отличия «За благодеяние» появился по решению главы государства в 2020 году. Награда вручается также за вклад в развитие добровольческой деятельности, реализацию социально значимых проектов. Уже 39 субъектов РФ учредили региональные профильные награды.
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