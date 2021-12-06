Пенза, , 12:09 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 357 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 597 человек. Приводит обновленные данные по состоянию на 6 декабря общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе заболели 362 жителя. За все время наблюдения в Пензенской области выявлено 93 986 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 67 744 ковид-пациента, в том числе за сутки — 597 человек.

От COVID-19 скончались 4333 пациентов, из них 16 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 9 833 749.

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