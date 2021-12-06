Анкара, , 12:09 — REGNUM Курс турецкой лиры к доллару умеренно падает. Об этом свидетельствуют данные торгов 6 декабря. Не исключено, что турецкая валюта может обновить исторический максимум.

Деньги. Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

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На торгах утром 6 декабря турецкая валюта упала на 1%, по состоянию на 10:15 мск курс составил 13,83 лиры за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год турецкая валюта обесценилась более чем на 40%. 23 ноября курс лиры поставил очередной антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за один доллар США. После этого в Турции начались акции протеста с требованием отставки правительства.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на курс турецкой национальной валюты вредно влияют иностранные факторы и агенты. Обвинив «внешние силы» в падении курса лиры, он заявил, что правительство продолжит снижение кредитной ставки.

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