Курск, , 12:09 — REGNUM В Курской области 6 декабря зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе был выявлен 78 тыс. 191 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 64 тыс. 453 пациента, в том числе 274 — за последние сутки.

Скончались 1846 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.