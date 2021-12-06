Краснодар, , 12:08 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 713 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 103 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 6 декабря. Накануне, 5 декабря, сообщалось о 814 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«В Краснодаре заболели 183 человека, в Динском районе — 57, в Ейском — 56, в Новороссийске — 45, в Сочи — 44. В Тихорецком районе 35 новых пациентов, в Армавире — 23, в Кавказском и Староминском районах — по 18, в Ленинградском — 17. В Анапе, Выселковском, Красноармейском районах заразились по 14 жителей, в Туапсинском — 13, в Кореновском, Лабинском, Северском и Усть-Лабинском — по 12, в Крымском, Успенском и Щербиновском — по 11», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 103 552 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 857 человек. Скончались 9 156 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — 39 человек.

На 6 декабря в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 5308 человек, у 2848 из них диагноз подтверждён. В тяжёлом состоянии на ИВЛ остаются 107 человек, шесть пациентов — на ЭКМО.