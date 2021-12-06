Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2412 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 6 декабря в федеральном оперштабе. Новый показатель — на 8 случаев меньше, чем сутками ранее, и на 116 случаев меньше, чем два дня назад.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также за минувшие сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 794 пациента, ранее заболевших COVID-19, это на 167 человек меньше, чем сутками ранее.

Также за сутки зафиксировано 55 летальных исходов, на шесть смертельных случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

За время пандемии в Петербурге зафиксировано 802 283 случая инфицирования коронавирусом, из числа заболевших выздоровели 740 382 человека, скончались от ковида 26 553 человека.

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