Киев, 6 декабря 2021, 12:07 — REGNUM Украинская армия — это высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага», заявил 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил военных от имени украинского народа «за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле позиции украинских военнослужащих в Донбассе посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил участников карательной военной операции за «героизм и самоотверженность», а также вручил им государственные награды и подарки.
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