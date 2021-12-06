Киев, , 12:07 — REGNUM Украинская армия — это высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага», заявил 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», — говорится в поздравлении Зеленского по случаю дня вооруженных сил Украины.

Он также поблагодарил военных от имени украинского народа «за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле позиции украинских военнослужащих в Донбассе посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил участников карательной военной операции за «героизм и самоотверженность», а также вручил им государственные награды и подарки.

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