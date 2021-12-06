Саранск, , 12:07 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус в Иране (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 921 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в Мордовии выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 154 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 577 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5624 человека.

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