Заринск, Алтайский край, , 12:05 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности пожара, произошедшего сегодня утром, 6 декабря, в Заринске, где пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.

Пожар в Заринске МЧС РФ

По прибытию боевых расчетов на место происшествия было видно задымление на 7 и 8 этажах многоквартирного дома. Спасатели немедленно приступили к разведке, поиску очага и ликвидации возгорания, для чего была установлена автолестница.

Благодаря чётким и оперативным действиям пожарных удалось не допустить развития огня. Звеном газодымозащитной службы была организована эвакуация жильцов, всего из дома было выведено 30 человек, никто не пострадал.

Площадь пожара составила около четырёх квадратных метров. Источником возгорания послужила электрощитовая на 7 этаже.

«Возможной причиной пожара стало короткое замыкание. Точная причина пожара будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз», — пояснили спасатели.

Всего за сутки (4 декабря) в Алтайском крае ликвидировано 11 пожаров, 7 из них — в жилом секторе. Пять пожаров произошло в Барнауле.

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