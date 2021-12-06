Кемерово, 6 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ноябре 2021 года органами внутренних дел разыскивались 369 без вести пропавших граждан. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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«314 человек сотрудники полиции нашли живыми, четверых — погибшими. Поиски ещё 51 продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что всего с начала 2021 года в розыске находился 4731 человек. 4476 найдены живыми, 150 — погибшими, поиски оставшихся 105 граждан продолжаются.