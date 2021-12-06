Москва, , 12:04 — REGNUM Впервые с 8 ноября суточная смертность от коронавирусной инфекции в России оказалась ниже уровня 1,2 тыс. летальных исходов за сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Как следует из свежей статистики федерального штаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19, опубликованной 6 декабря, за последние сутки инфекция унесла жизни 1184 человек. Последний раз менее 1,2 ковид-пациентов умирали в стране 8 ноября — тогда скончались 1190 человек.

Общее число летальных исходов в России с начала пандемии, по данным штаба, достигло 282 462.

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умер 91 человек, в Подмосковье — 62, в Санкт-Петербурге — 55, в Воронежской области — 45.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 32 136.