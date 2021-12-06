Саранск, , 12:04 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 6 декабря выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 154 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 577 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Киргизия Med.kg

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За последние сутки в республике выписаны 133 человека, всего с начала пандемии выздоровели 31 032 жителя Мордовии. 921 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пять жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5624 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1142 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4082 жителей республики.