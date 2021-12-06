Кишинёв, , 12:04 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) требуют, чтобы шесть членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), ответственные за снятие с выборов кандидата в мэры города Бельцы, ушли в отставку. Об этом 6 декабря заявил на брифинге член фракции БКиС Влад Батрынча.

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«Социалисты» отреагировали на приостановку выборов мэра Бельц, второй тур, которых должен был пройти 5 декабря. В ЦИК приняли решение не проводить выборы до окончательного судебного решения об отстранении от выборов победившей в первом туре Марины Таубер, выдвинутой партией «Шор».

"Произошло нарушение демократических норм, избирательного процесса и нарушение Избирательного кодекса. Без решения суда, ЦИК приняли решение аннулировать второй тур выборов», — сказал Батрынча.

Он отметил, что депутаты требуют от Генпрокуратуры начать расследование этого инцидента. Оппозиционеры настаивают на том, что решение ЦИК было «незаконным», и виновные в этом должны понести ответственность.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Её конкуренты независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов. В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.

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