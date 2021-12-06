Москва, , 12:04 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 32 136 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким числом с 14 октября. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 833 749.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1184 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 282 462.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 530 476 человек вылечились от нового заболевания, 28 070 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 32 602 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.