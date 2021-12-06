Омск, , 12:04 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов вернулся в «Авангард». Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба омского клуба.

«Авангард» Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что контракт 27-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона 2021/22.

Семёнов является воспитанником «Авангарда». В 2013 году он выиграл чемпионат мира среди клубных команд в составе «Омских ястребов».

В сезоне 2020/21 Семёнов сыграл 83 матча за «Авангард», в которых набрал 35 очков (14 шайб + 21 передача). Весной 2021 года он подписал контракт новичка с «Торонто», а после трёх матчей был выставлен на драфт отказов.