Москва, 6 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Жесткая макроэкономическая политика российских властей привела к тому, что инвестиций в РФ нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал надежды руководителя Сбербанка Германа Грефа на то, что власти России «не отступят от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности», которая, по словам Грефа, является основной для любых инвестиций.

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«Жесткая макроэкономическая политика привела к тому, что инвестиций нет. Ни рублевых, ни иностранных, — констатировал Хазин. — Поэтому идиотизм нынешней денежной политики совершенно очевиден. И остается только жалеть об упущенных возможностях. Но при этом надо понимать, что лично Греф прилагает титанические усилия для того, чтобы инвестиций в РФ в реальный сектор не было».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин усомнился в том, что России надо делать ставку на привлечение западных инвестиций.