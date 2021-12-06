Москва, 6 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В отличие от остальных экономик мира, Россия очень сильно недоинвестирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который высоко оценил инвестиционные перспективы России.

Pictures of Money Инвестиции

«Во-первых, нужна ли нам эта западная инвестиционная привлекательность? Мы уже видели, к чему приводит засилье иностранных инвестиций. Прежде всего мы должны заниматься внутренними инвестициями. А вот в дополнение к этому можно действительно привлекать какие-то иностранные инвестиции, — сказал Хазин. — Если говорить о перспективах, то, в отличие от всех остальных экономик мира, Россия недоинвестирована. По этой причине мы можем принять довольно много инвестиций. Проблема в том, какие инвестиции, для чего и в рамках какой экономической программы? Та программа, которую делает либеральная команда (куда входит часть правительства, и в том числе Греф) никакой пользы не принесет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, России предстоит очень серьезная трансформация.