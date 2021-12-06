Ярославль, , 12:08 — REGNUM Ярославский радиозавод отметил своё 70-летие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Юбилей Ярославского радиозавода

Одним из первых коллектив завода поздравил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Он осмотрел цеха и побеседовал с молодежью, выбравшей карьеру на производстве.

«Завод развивается, производит серьезную продукцию. Впереди у него большие перспективы, в том числе связанные и с проектами космического приборостроения, — сказал Михаил Евраев. — Приятно видеть, что на перспективных направлениях здесь трудятся именно молодые специалисты, многие из которых уроженцы разных районов Ярославской области. Это ощутимый результат работы предприятия с вузами».

Визит Михаила Евраева на Ярославский радиозавод

Торжественные мероприятия состоялись в театре имени Волкова. Семнадцать работников радиозавода были награждены региональными и ведомственными наградами.

Юбилей Ярославского радиозавода

Впервые на всеобщее обозрение были выставлены самые ценные награды предприятия за минувшие 70 лет. Среди них — наградные знамена, Орден Октябрьской революции и Благодарность Президента России. Накануне юбилея увидел свет третий том издания «Славный путь», в котором описана история Ярославского радиозавода новейшего времени.

Принимая в цехах врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева и представителей правительства региона, генеральный директор Владимир Филимонов рассказал о выполнении предприятием контрактов по прямым государственным заказам. 25 лет Ярославский радиозавод стабильно поддерживает репутацию надежного партнера.

«Это тоже традиция. Заводчане не могут и подумать о том, что какой-то заказ, пусть даже по объективным причинам, может быть сорван. Это уже на уровне менталитета, на уровне корпоративных традиций и опыта поколений, — рассказал генеральный директор Владимир Филимонов. — Конечно, большими объемами в этом году нам хвастаться не приходится, но, тем не менее, свои обязательства перед партнерами мы выполняем».

О надежных партнерских связях говорили в этот день и многочисленные гости юбилейных торжеств.

«Ярославский радиозавод занимает значимое место в разветвленной технологической цепочке холдинга «Российские космические системы». Мы давно и тесно интегрированы, у нас постоянно идет обмен опытом, знаниями, не говоря уже о живой интенсивной работе по освоению новых изделий космического назначения, — говорит заместитель генерального директора АО «РКС» Евгений Нестеров. — В эти юбилейные дни, я желаю, чтобы каждый цех реализовал свои творческие технические наработки. На мой взгляд, руководство предприятия этому очень способствует, стремясь вырастить из каждого молодого специалиста, вне зависимости от его должности, настоящего творца. Мы надеемся, что и дальше будем идти рука об руку с коллективом радиозавода».