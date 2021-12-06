Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Новая неделя декабря в Ленинградской области началась с высокой смертности от COVID-19 — за минувшее воскресенье, 5 декабря, в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев, что на девять случаев больше, чем за день до этого. Всего в области умерло от осложнений, вызванных ковидом, 2828 человек. Об этом 6 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Кроме летальных случаев в Ленобласти за сутки было выявлено лабораторным путем 372 новых инфицированных, это на 13 меньше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 378 человек, что на 17 человек меньше, чем в субботу.

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск, Гатчина, Кириши (по 22), Тихвин, Выборг (по 18), Кудрово (16), Волхов (15).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 92 712 зараженных коронавирусом, из них 73 858 человек выздоровели. Продолжают лечение 16 026 человек, в том числе 1425 — на больничных койках. За минувшие сутки в ковидные госпитали региона поступили 53 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На данный момент в области развернуто 1929 коек, из них 504 (26,13%) — свободны.

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