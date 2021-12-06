Нижний Новгород, 6 декабря 2021, 11:59 — REGNUM За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9092 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в Нижегородской области выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 663 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 218 437 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 686 человек.
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