Архангельск, 6 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Квартиры в одной из новостроек Архангельска оказались непригодными для проживания. Из-за допущенных при строительстве нарушений жильцы страдают от промерзания и протечек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Новостройка

Многоквартирный дом на улице Дачной сдавали в несколько этапов начиная с 2019 г.: сначала — с пятого по седьмой, потом — восьмой и девятый и уже в этом году — с первого по четвертый подъезды. За недолгий период, прошедший с новоселья, жильцы нескольких квартир успели ощутить все недоделки строительства. Однако застройщик, компания «Интер-ТЕП», которая входит в группу «СМК», игнорировал все обращения граждан. Отчаявшись, жильцы дома написали в региональное отделение Народного фронта.

Выехав на место, общественники выявили, что в квартире № 210 при сильных морозах в одном из углов образуется конденсат. Это происходит из-за того, что в этом месте неправильно уложен утеплитель. Соответственно, дефект необходимо устранять, добираясь до утеплителя со стороны крыши. В квартире № 298 на приборе тепловизора четко видно, что в углах маленькой комнаты температура намного ниже, чем в остальной квартире. Собственник пояснил, что влага в углах появляется не только зимой, но и летом после дождей. Активисты Народного фронта отметили, что в жалобах жильцов имеется закономерность: недостатки выявились в узлах сопряжения совмещенной крыши с чердачным перекрытием.

Дальше экспертов пригласили в одну из квартир на первом этаже. Они зафиксировали, что из вентиляционного отверстия на кухне воздух не отводится, а наоборот, задувается в квартиру. При этом вентиляция в ванной комнате работает нормально. От безысходности жильцы просто заклеили вентиляционное отверстие листом картона.

Примечательно, что группа «СМК» собирается построить в Архангельске еще 10 многоквартирных домов. Объем капитальных вложений при реализации масштабного инвестпроекта «Квартал 152» составит не менее 5,6 млрд руб. Для застройки квартала будут привлечены и федеральные средства.

«Застройщик должен сделать определенные выводы. В обозримом будущем ему предоставлена возможность взяться за строительство целого квартала со всей необходимой инфраструктурой. Люди хотят заезжать в квартиры, где с потолка не будет капать вода, а вентиляция крутить в обратную сторону. При осмотре дома и территории на улице Дачной, 51, мы увидели, что качество построенного жилья оставляет желать лучшего», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирских строителей оштрафовали на 24 млн рублей.