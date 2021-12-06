Москва, , 11:59 — REGNUM Радуются предстоящим длинным новогодним каникулам — с 31 декабря по 9 января — 49% жителей России. Безразлична длительность новогодних каникул каждому четвертому (25%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новый год

По мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы давно пора сократить. Аргументы противников десятидневных каникул — «зачем так много выходных, если без QR-кода никуда не сходишь», «нет денег для такого длительного отдыха»; «поощрение алкоголизм».

Чаще радуются длинным новогодним каникулам женщины, чем мужчины — 54% против 45% и люди моложе 34 лет (53%). Не одобряют длительные праздничные дни люди старше 45 лет (23%), заявляя, что их надо сократить.

Опрос проведен 26 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 316 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома.

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