Бухарест, 6 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Суд румынского города Яссы приговорил местного жителя к публичному извинению перед бывшей женой в структурах социальной сети Facebook. Об этом 6 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, подсудимый был признан виновным в распространении неправдивых и порочащих сведений в отношении экс-супруги, а также введение в заблуждение пользователей своей страницы. Также, по некоторым данным, мужчина создавал коллажные фотографии и размещал их на порнографических сайтах.

Кроме того, ответчику придется выплатить истице около 1000 евро в качестве морального ущерба. Как утверждают румынские эксперты, таким образом, суд создал прецедент, на основе которого тысячи оскорбленных граждан получат возможность получения «публичной сатисфакции».