Ханты-Мансийск, , 11:58 — REGNUM В Югре за сутки на 6 декабря обнаружено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 221.

С начала пандемии в ХМАО на 6 декабря подтвердили 90 844 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 232 человек