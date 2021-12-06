Чита, 6 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Счётная палата Забайкальского края 6 декабря в своем телеграм-канале обнародовала аналитическую записку об итогах исполнения бюджета Забайкальского края за 9 месяцев текущего года. В частности заявлено о снижении уровня реальных денежных доходов населения до 99,7% (102,9% — в 2020 году).

Борис Григорьев. Бедность. 1925

«Исполнение бюджета в январе-сентябре 2021 года происходило в относительно стабильных условиях социально-экономической ситуации. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается: увеличение объема отгруженных товаров собственного производства на 51 385,8 млн рублей (на 32,2%); рост индекса промышленного производства — 103,3% (в январе-сентябре 2020 года — 98,4%); снижение объема с/х продукции в денежном выражении на 203,8 млн. рублей или на 1,3%; рост индекса потребительских цен — 106,3% (104,3% — в 2020 году)», — пояснили в счётной палате.

Помимо снижение реальных доходов населения, основными причинами роста инфляции эксперты называют повышение цен на продукты питания и промышленные товары, рост тарифов на услуги ЖКХ и другие виды услуг.

В регионе сохраняется тенденция сокращения численности населения на (9,3 тыс. человек). На отчетную дату по данным Забайкалкрайстата численность населения составила чуть более одного миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%. Продукты питания подорожали на 1,8%. Значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%.

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