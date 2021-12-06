Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 12:11 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов пообещал «сдвинуть с мертвой точки» вопрос строительства новой школы в Красном-на-Волге Костромской области. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в регион, состоявшегося 4−5 декабря.

Красносельская СОШ Https://adm44.ru

Сейчас в густонаселённом посёлке городского типа имеется одна школа. Второе образовательное учреждение, находившееся в историческом здании, закрыли в 2018 году из соображений безопасности. По словам главы Красносельского района Светланы Ковальской, действующая школа переполнена, дети вынуждены учиться в 2,5 смены. На 116 классов приходится всего 35 кабинетов.

Ранее начать строительство нового образовательного учреждения на 1000 мест планировалось в 2021 году.

Проектно-сметная документация для возведения новой школы готова. Для того, чтоб приступить к работам, заявка должна попасть в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», нацпроекты «Образование» и «Демография». Лябихов намерен обратиться с этим вопросом в профильный комитет Госдумы и Министерство сельского хозяйства России. Принесут ли его усилия плодотворные результаты, покажет время.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава района Костромской области от «Зелёных» поделилась планами