Кемерово, , 11:57 — REGNUM В Новокузнецке неизвестные обманом похитили у 72-летнего местного жителя и его супруги около 9,5 млн рублей. Об этом стало известно, когда мужчина обратился в полицию, сообщили в региональном управление МВД РФ.

Телефонное мошенничество Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Установлено, что в конце октября 2021 года жене пенсионера позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что аферисты якобы взломали её «личный кабинет» на сайте финансовой организации и пытаются похитить сбережения, а также оформить кредит от её имени. Он заверил, что для сохранения денег ей нужно срочно обналичить средства и через банкомат перевести их на счёт «страхового фонда». Женщина, поверив неизвестному, 30 раз перевела по указанным реквизитам более 1,3 млн рублей. Спустя две недели на телефон пенсионера вновь позвонил лжесорудник банка и сообщил, будто его супруга стала жертвой мошенников и теперь горожанину необходимо обезопасить свои сбережения. Новокузнечанин, поверив собеседнику, перевел на указанные счета еще более 1,4 млн рублей сбережений и 300 тысяч рублей, взятых в кредит. Такжезвонивший сообщил пенсионеру, что ему нужно продать квартиру, а деньги от сделки перевести на «безопасный счёт», чтобы якобы отследить действия мошенников. Пенсионеры выполнили и это условие. Только после того, как звонившие перестали отвечать на звонки, пожилые супруги поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемого. Известно, что несколько номеров телефонов, с которых злоумышленники общались со своими жертвами, зарегистрированы в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».