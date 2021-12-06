Москва, 6 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В сфере добровольчества все нюансы отрегулировать на уровне законодательства не получится, однако регионы в рамках своих полномочий должны формировать правовое поле в сфере волонтёрства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских слушаний.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Понятно, что все законами не отрегулируешь. Возможно, нам правильно будет посмотреть и рамочные подходы в рамках законодательства, чтобы уже появились подзаконные акты. Но, в любом случае, мы с вами должны сделать все для того, чтобы был хороший фундамент из законодательства», — сказал спикер Госдумы.

Он также допустил, что регионы также будут формировать правовое поле в этой сфере.

«И, возможно, дальше уже регионы, в рамках своих полномочий, также будут формировать правовое поле, в рамках своих возможностей, своих инициатив. Потому что у нас законы также могут принимать и регионы, и конечно, города и поселения. Если у нас это получится, будет очень хорошо», — указал Володин.

«Тогда мы по всей законодательной вертикали для себя не только поймем, что это приоритет в работе, но и будет ответственность в решении вопросов развития волонтерского движения», — подчеркнул он.

Проходящие в Госдуме слушания — первые в новом созыве, и тема выбрана не случайно: все фракции поддержали проведение мероприятия. Огромное внимание волонтерскому движению и его поддержке уделяет глава государства.

«Прошедшая встреча говорит о том, что и дальше будет поддержка движению. А Государственная дума должна реализовывать в рамках своих полномочий законодательное обеспечение тем инициативам, которые высказывает президент», — сказал Володин.

В слушаниях принимают участие более 120 представителей общественных и волонтерских организаций из 45 регионов.