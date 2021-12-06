Джакарта, 6 декабря 2021, 11:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить пострадавших при извержении вулкана Семеру на Яве, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства намерен вылететь в Лумаджанг во вторник, 7 декабря 2021 года.
В президентском дворце заявили, что президент хотел бы посетить место бедствия и увидеть последствия извержения вулкана.
https://twitter.com/ResearchWing/status/1467082722732494848
Как сообщало ИА REGNUM, в результате извержения Семеру в Индонезии погибли 15 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести.
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