Джакарта, 6 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить пострадавших при извержении вулкана Семеру на Яве, сообщает CNN Indonesia.

flydime Извержение вулкана. Индонезия

Глава государства намерен вылететь в Лумаджанг во вторник, 7 декабря 2021 года.

В президентском дворце заявили, что президент хотел бы посетить место бедствия и увидеть последствия извержения вулкана.

https://twitter.com/ResearchWing/status/1467082722732494848

Как сообщало ИА REGNUM, в результате извержения Семеру в Индонезии погибли 15 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести.