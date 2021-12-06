Стокгольм, , 11:56 — REGNUM Совокупные продажи вооружений девяти российских компаний сократились с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020 году. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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«Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями, входящими в топ-100, достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия, входящего в топ-100», — говорится в исследовании.

Уточняется, что снижение продаж совпало с окончанием российской госпрограммы вооружений на 2011−20 годы, а также связанными с пандемией задержками в графиках поставок.

Вместе с тем Соединенные Штаты остаются самыми крупным поставщиком оружия в мире. Так, говорится в исследовании, в общей сложности продажи оружия 41 американской компании, входящих в топ-100, составили $285 млрд и выросли в 2020 году на 1,9% по сравнению с 2019 годом. В глобальной торговле оружием их доля составила 54%.

Второе место занимают компании из Китая. Совокупные продажи вооружений пяти компаний КНР составили $66,8 млрд в 2020 году, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. На долю китайских фирм пришлось 13% от общего объема мировых продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что портфель заказов на экспорт российского оружия превысил $52 млрд.

Также он отметил, что Россия получила от стран Африки целый ряд военных заказов общим объёмом в $14 млрд. По его словам, три миллиарда из этого общего портфеля заказов приходятся на африканские страны, расположенные южнее Сахары.

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