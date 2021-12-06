Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал собрать информацию о приоритетных грузах, которые застряли в порту Владивостока и нуждаются в первоочередной доставке в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Для того, чтобы не получилось срыва поставок, сейчас необходимо действовать в ручном режиме. Система отлажена и работает, но оно сама по себе она не может ускорить отгрузку. Необходимо позаботиться о грузах, которые нужны для реализации проектов, находящихся в зоне вашей ответственности. Прошу запросить, какие грузы самые важные, где есть задержки, и передать эту информацию в Минтранс, у которого отлажен весь алгоритм действий. Если будут вопросы с отгрузкой, будем выходить со своими предложениями на уровень полпреда Юрия Трутнева, который координирует работу по отправке грузов. Отчеты о неотправленных грузах и местах их нахождения прошу отправлять в еженедельном порядке», — сказал Солодов.

По информации министра транспорта и дорожного строительства Владимира Каюмова, за прошлую неделю из Владивостока на Камчатку было вывезено 336 контейнеров, при этом поступило в главный порт Приморья для края ещё 353 контейнера. Всего во Владивостоке скопилось 1580 контейнеров, предназначенных для Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная модель потоков грузов будет разработана специально для регионов Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. Он провёл совещание по вопросу нормализации перевозок морским путём. Созданная модель должна позволить контролировать сроки доставки грузов.