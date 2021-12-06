Неаполь, Италия, 6 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Наполи» Фабиан Руис может перейти в английский «Ливерпуль». Об этом 6 декабря сообщает Fichajes.

Dave Футбол

По информации издания, в руководстве «Ливерпуля» рассматривают 25-летнего испанского футболиста в качестве идеального усиления линии полузащиты.

Отмечается, что Руис тоже готов к переходу. Трансфер может состояться летом 2022 года.

Напомним, летом 2018 года Руис перешёл в «Наполи» из испанского «Бетиса». В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Серии А, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.