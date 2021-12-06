Афины , , 11:56 — REGNUM Президент Греции Катерина Сакелларопулу сопровождала папу Римского Франциска во время визита во Центр приема и идентификации мигрантов на острове Лесбос, сообщает AMNA 5 декабря.

Мигранты

Лидер Католической церкви и государства Ватикан, который находится с трехдневным визитом в Греции, завершающимся 6 декабря, совершил свой второй визит на остров после 2016 года, чтобы поговорить с мигрантами.

Президент Сакелларопулу назвала папу «защитником бедных и преследуемых, разделяющим их боль, и решительным защитником их прав», добавив, что его визит на остров «является выражением вашей самой прямой и горячей поддержки тех, у кого нет страны, преследуемых, тех, у кого нет мечты и ожиданий».

Сакелларопулу рассказала об улучшении условий содержания мигрантов с тех пор, как папа Римский впервые посетил остров вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом, и о помощи и гостеприимстве мигрантов со стороны жителей Лесбоса, которые проявили понимание и солидарность в трудных условиях.

«Все эти годы Греция несла непропорционально тяжелое бремя в кризисе миграции и беженцев, — отметила она, — который испытывает все Средиземное море, море, которое нас объединяет. Но управление этим кризисом выходит за рамки национальных границ и представляет собой общую ответственность Европы. Наш долг, в соответствии с нормами международного права и основными правами, не допускать бесчеловечного использования мигрантов и беженцев в качестве политических инструментов».