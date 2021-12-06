Азовский район, Ростовская область, 6 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области хутор Рогожкино Азовского района якобы объявили частной территорией. Информация о взимании платы за посещение одного из самых популярных мест любительской рыбалки появилась в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ворошиловский мост через реку Дон

Якобы на въезде в населённый пункт появилась растяжка с предупреждением от имени администрации о том, что с 2022 года «находиться на полуострове можно будет на основе договора аренды рыболовного места и автостоянки, а также иных услуг». За мусор, оставленный на территории хутора, нарушителям грозит штраф.

«Напоминаем вам, что вы находитесь на частной территории», — следует из сообщения, опубликованного в паблике «ЭТО РОСТОВ! — новости Ростова-на-Дону».

ИА REGNUM отмечает, что хутор Рогожкино основан в 1838 году. Население составляет порядка тысячи человек.