Тверь, 6 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошёл в новый рейтинг «Губернаторская повестка» с связи с вниманием к вопросам финансовой, в том числе внебюджетной, поддержки учреждений культуры Тверской области. Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В Тверской области за последние две недели состоялось несколько культурных мероприятий, в которых принял участие губернатор Игорь Руденя. Тема реализации национального проекта «Культура» обсуждалась на заседании правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Конкуренция за человеческие ресурсы, в том числе формируется на основе конкурентных показателей культуры и искусства территорий. Культура — это будущее, так же, как и демография», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя. Глава региона дал поручение министерству культуры Тверской области внести дополнительные предложения по развитию отрасли и формированию календаря ярких событий культурной жизни Верхневолжья.

В рамках реализации национального проекта «Культура» ведутся работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в том числе в сельской местности. Так, благодаря средствам федерального бюджета продолжится укрепление материально-технической базы Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров. Всего за пять лет реализации нацпроекта в порядок приведут 42 объекта. До 2024 года в 125 Домах культуры планируется провести капитальный и текущий ремонт, обновить оборудование, закупить костюмы, музыкальные инструменты. Запланировано развитие музейных пространств Верхневолжья.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря губернатор встретился с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым. Обсуждались планы работы на ближайшие годы и перспективы развития учреждения. Игорь Руденя поддержал предложение Владимира Белова о возрождении в 2022 году, к 120-летию выдающегося тенора Сергея Лемешева, Международного конкурса молодых оперных певцов его имени. Также на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии. Темами разговора Игоря Рудени и Владимира Белова также стали перспективы укрепления материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности.

Добавим, что 1 декабря победители проекта «Молодые дарования тверского края», ставшие стипендиатами губернатора и лауреатами региональных премий в сфере культуры и искусства, провели концерт-презентацию в Тверской академической областной филармонии. В этом году высокие звания получили более 100 человек. По инициативе Игоря Рудени размер ежемесячных стипендий и премий в 2021 году был увеличен.