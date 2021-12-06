Варшава, , 12:06 — REGNUM Сильное правое объединение должно появиться в Европейском парламенте как можно скорее, считает кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. О своей позиции она рассказала в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном 6 декабря.

Марин Ле Пен Gauthier Bouchet

Ле Пен 4 декабря участвовала во встрече лидеров крупнейших европейских правых консервативных партий, организованной правящей партией Польши «Закон и справедливость». Лидеры партий обсудили углубление сотрудничества и предпочтительные направления развития ЕС.

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По словам Ле Пен, «нации должны оставаться суверенными и свободными любой ценой», только при этом условии они могут формировать Евросоюз. Нельзя согласиться с попытками шантажа народов и угрозами навязать им политику, не совпадающую с их интересами.

«Они лишены возможности защищать свои границы, сохранять свою идентичность, собственные ценности, культурные коды и обычаи», — заявила политик.

Такова идея, объединяющая правых консерваторов. Эти партии, по словам Ле Пен, хотят как можно скорее создать в Страсбурге одну группу. Еврокомиссии после их объединения будет сложнее стрелять в каждого по отдельности, подобно снайперу.

Председатель «Национального объединения» добавила, что Франция заплатит за Польшу штраф в размере €1 млн, наложенный судом ЕС за нарушение верховенства закона. Франция — сердце ЕС, её присоединение намного усилит коалицию стран, борющихся за свою идентичность, сказала она.

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