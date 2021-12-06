Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM Проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, начала Сахалинская транспортная прокуратура. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На мели mike138

Уточняется, что в акватории морского порта Холмск 6 декабря в результате шторма село на мель судно «Синь Юань», владельцем которого является китайская компания.

Также указывается, что на борту судна находится 12 членов экипажа и добавляется, что угроза для их жизни и здоровью отсутствует. При этом отмечается, что у сухогруза на борту свыше 100 тонн топлива и разлива нефтепродуктов не наблюдается.

«По данному факту Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в морском порту Холмск сел на мель сухогруз «Синь Юань» — судно прибило прямо к берегу

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