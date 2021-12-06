Москва, 11 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Банки дружественных стран стали намного чаще отказывать в проведении платежей из РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.

Игорь Егоров / РИА Новости

По его словам, заграничных банков, готовых продолжать сотрудничество с Россией, становится меньше. Увеличиваются и сроки платежей, и комиссии. У российской стороны запрашивают больше документов, особенно по таким критически важным товарным группам, как электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.

«После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин», — отметил Костин и уточнил, что говорит в первую очередь о банках дружественных юрисдикций.

Глава ВТБ добавил, что «собственно география» стала центральной проблемой, тогда как годом ранее стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников санкционного списка SDN и не использовать систему межбанковских переводов SWIFT. В лист SDN, предусматривающий самые жёсткие блокирующие санкции, включены более 40 российских банков, которые располагают 90% отечественного банковского капитала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что с начала 2024 года три из четырёх крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских банков, в отношении которых действуют санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».

В марте постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов сообщил, что в регионе прорабатывают возможность внедрения альтернативы международной платёжной системе SWIFT, которая позволит зарубежным партнёрам не попадать под действие вторичных санкций из-за работы с крымскими контрагентами.