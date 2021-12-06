Симферополь, 6 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Массовую драку устроили участники автоаварии в Симферопольском районе Крыма 4 декабря. Видео с инцидентом появилось в СМИ и социальных сетях. В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что разбираются в обстоятельствах происшествия.

Amshudhagar Драка

По предварительным данным, 4 декабря в селе Заречное Симферопольского района столкнулись автомобили ВАЗ и Škoda. В самой аварии никто не пострадал, однако между водителями и пассажирами автомобилей началась драка. Судя по кадрам появившегося видео, участниками конфликта стали не менее 15 человек.

В полиции уточнили, что участники конфликта нанесли друг другу телесные повреждения, позже они обратились в полицию.