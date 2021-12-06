6 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 16:39 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение BNA (Федеральное сетевое агентство Германии) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» для управления газопроводом «Северный поток — 2» на территории ФРГ. Об этом 5 декабря пишет Euractiv.

Труба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы против такого подхода, сертифицировать лишь часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС», — заявил Витренко. Также украинский чиновник добавил: «Надеемся, что этого не произойдет». Труба должна «заполняться альтернативными поставщиками газа на всём протяжении».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.UA». Многие отметили, что Витренко не стоит вмешиваться в вопросы, связанные с газопроводом «Северный поток — 2», так как, по мнению комментирующих, это не касается представителей Киева, которые финансово не участвовали в строительстве газопровода. Иные также добавили, что подобные заявления Витренко указывают на то, что украинский чиновник «нервничает» в связи с невостребованностью в будущем (после запуска СП-2) украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Крик души», — смеется Геша И.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко Mpe.kmu.gov.ua

«А что там Витренко так суетится вокруг СП-2, да ещё и нападает на Германию, что она там что-то мухлюет с документами?! Какое его собачье дело до… «Северного потока — 2», там нет ни одного рубля или доллара из Украины, так что пошёл он… со своими высказываниями!!! На чужой каравай свой рот не разевай!..» — пишет Виктор Ю.

«Да нет никакой зрады. Витренко бабла накосил, может спокойно ехать на покой в более благополучную страну. Нам о нём останутся лишь тёплые воспоминания…» — с сарказмом отметил «Зёма Земелевич Миллионов».

«Немцы с самого начала сказали, что СП-2 им нужен», — написал Pavel B.

«Этот «грязный» русский газ пусть горит, но не у нас! Греет немцев и поляков — нам не холодно, однако!..» — в стихотворной форме отреагировал Коля Б.

«Вот так вот «национальное достояние» (речь об украинской газотранспортной системе. — О. П.) и стало тыщей километров металлолома…» — добавил Oleksandr K.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Не забывай о том, что это «национальное достояние» досталось Украине на халяву! Этот газопровод «Дружба» строил весь СССР, а сейчас им распоряжается одна Украина, да ещё и пальцы гнёт, что так мало газа прокачивает Газпром через эту ржавую трубу!!!» — ответил ему Виктор Ю.

«Ну что, жареным запахло?» — подытожил Олег К.

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