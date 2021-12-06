Казань, 6 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Казани 9 декабря пройдет Всероссийский молодежный гражданский форум. Участие в мероприятии примут 250 человек из Мурманской, Воронежской, Ульяновской областей и Татарии, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Minmol.tatarstan.ru Всероссийский молодёжный гражданский форум

Форум организован с целью поиска новых механизмов профилактики и борьбы с коррупцией. Пройдет мероприятие в IT-парке. Гостями форума станут заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, мэр города Иннополис Руслан Шагалеев и руководитель экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова.

Параллельно пройдет лаборатория молодежных антикоррупционных проектов. Лучшие инициативы получат гранты в размере от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2021 года в Ульяновской области прошёл VII Российско-Китайский молодёжный форум.

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