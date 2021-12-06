Чебоксары, 6 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии сокращение задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы остаётся «важной задачей». Муниципальным теплоснабжающим организациям выделено 111 млн рублей на погашение задолженности. В то же время не все потребители выполняют графики погашения долгов за газ, доля которого в общем объём долгов превышает 50%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 6 декабря, и. о. главы республиканского министерство строительства и ЖКХ Владимир Максимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В ходе доклада о прохождении отопительного сезона особое внимание было уделено сокращению задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы. Исполняющий обязанности министра строительства подчеркнул, что «важной задачей» является снижение долгов.

«В текущем году на возмещение части затрат муниципальных теплоснабжающих организаций выделено 111 млн рублей. В октябре эти денежные средства были направлены теплоснабжающим организациям на погашение просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы», — сказал Владимир Максимов.

По его словам, в результате просроченная задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги за поставку топливно-энергетических ресурсов, составила на 1 декабря 2,434 млрд рублей, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них 1,3 млрд рублей — долги за газ.

«К сожалению, не все муниципальные образования соблюдают графики погашения просроченной задолженности за природный газ. Выполнение графика в ноябре составило всего 18%, сумма невыполнения графика в целом по потребителям составила 220 млн рублей. Не выполнили условия графика 24 потребителя из 29», — сказал чиновник.

Представитель минстроя Чувашии отметил, что отдельные муниципальные образования, «к сожалению, не могут обеспечить даже оплату текущих платежей».

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Как сообщало ИА REGNUM, долги за топливно-энергетические ресурсы снизились на 466 млн рублей (или на 16,1%) и на начало зимы 2021 года составили 2,434 млрд рублей. В том числе задолженность за газ уменьшилась на 263,4 млн рублей (или на 16,75%) — до 1,308 млрд рублей.