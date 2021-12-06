Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден не может защитить интересы страны. Проводимая им политика уже привела к тому, что Россия, Китай и Иран не воспринимают главу Белого дома всерьёз, поскольку он не может проявить силу. Такое мнение высказал авторов статьи, опубликованной 6 декабря в газете The Wall Street Journal.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналисты напомнили, что Байден обещал жёстко выступать против президента РФ Владимира Путина, однако в действительности его действия оказались слабее, чем у его предшественника Дональда Трампа.

«Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана», — указано в публикации.

Нежелание американского лидера наращивать продажи оружия Украине расстраивают журналистов. Также они негативно восприняли и решение Байдена обсудить с Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки, так как уверены, что прошлый диалог двух лидеров «сделал Россию агрессивнее».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Они пройдут по видеосвязи.

В Белом доме заявили, что предстоящий разговор между глава двух государств будет очень важным, сам Байден «с нетерпением» ждёт их.