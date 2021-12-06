Петропавловск-Камчатский, , 11:50 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов вмешался в ситуацию с банкротством унитарного предприятия «Камчатскгражданпроекта» — сложности заключаются в накопленных при бывшем руководстве долгах. За прошедшие годы предприятие само с ними не справилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Общий объём кредиторской задолженности составляет порядка 180 млн рублей. При этом согласно реестру о банкротстве сумма составляет около 80 млн рублей, из которых 77 млн — задолженности по налогам.

«На перспективу выхода из сложившейся ситуации мы исходили из того, что собственником предприятия является правительство Камчатского края, которое имеет субсидиарную ответственность за данное предприятие и в любом случае должно предпринять все возможные меры для его вывода из кризиса. В этой связи предлагаем погасить кредиторскую задолженность по налогам, что позволит вывести предприятие из процедуры банкротства. При этом даже в условиях процедуры банкротства без активной рекламной кампании предприятие получало заказы, что говорит о высоком уровне доверия предприятий Камчатского края к данной организации. При снятии ограничений, связанных с процедурой банкротства, мы видим большой потенциал компании в выходе на другие заказы, в том числе на подрядные работы по проектированию госзаказов. Погашение кредиторской задолженности позволит предприятию уже со второго квартала следующего года выйти на активный уровень предоставления услуг. Мы видим также пути снижения оставшегося размера долга, что в итоге создаст хорошую платформу для развития», — сказал в ходе оперативного совещания врио председателя правительства Камчатки Евгений Чекин.

Отмечается, что за последние шесть лет предприятие многое сделало, чтобы сократить свои затраты и долги. По мнению губернатора и членов правительства, крайне важно поддержать предприятие и дать ему возможность выйти из состояния банкротства.

Владимир Солодов акцентировал, что на Камчатке существуют сложности с составлением проектов, их низкое качество затем приводит к затягиванию сроков строительства.

«Это острый вопрос, который тянется годами, и мы не можем пока навести здесь порядок. Решение этого вопроса должно быть завершено в первом квартале 2022 года. Кроме того, не затягивая нужно принять решение об укрупнении предприятия, поскольку нам нужен один современный качественный проектировщик, который имеет представление о постройках, производившихся в регионе в прошлые периоды, но одновременно соответствует современным задачам проектировки, включая современные технологии, нормативно-правовую базу, постоянно меняющуюся в сторону упрощения», — подчеркнул губернатор края.

ГУП «Камчатскгражданпроект» существует на Камчатке с 1951 года и за это время накопил колоссальный архив проектно-сметной документации большинства крупных строительных объектов на полуострове.

На сегодня здесь работает 29 человек. В предыдущие годы в «Камчатскгражданпроекте» было 150 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Рязанской области 13 января 2022 года начнёт рассмотрение иска Росприроднадзора к МУП «Водоканал» из города Касимова. С ответчика пытаются взыскать более 10,8 млн рублей.