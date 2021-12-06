Ижевск, , 11:47 — REGNUM Прошедшей ночью на улицах Ижевска рабочие использовали 140 тонн противогололёдных материалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Гололед Илья Бесхлебный

На дорогах и тротуарах применяются два вида материалов: Бионорд и Галит А.

На Центральной площади, на состояние которой в связи с заморозками жаловались жители города на предыдущей неделе, в связи с техническими условиями применяется гранитный отсев. В местах максимального трафика пешеходов расход гранитной крошки увеличился вдвое.

Жители Ижевска могут оставить обращение о необходимости противогололедной обработки территорий по единому номеру 072.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ноября в травматологическую поликлинику горбольницы №3 в Ижевске с различными травмами обратились 2166 пациентов. Из этого числа около 1 тыс. человек были травмированы на улицах города. 253 жителя Ижевска получили травмы из-за гололёда.

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