Москва, , 11:44 — REGNUM Котировки BTC утром 2 декабря рухнули до $42 тыс, но крайне быстро отскочили до $47,5 тыс. На данный момент они находятся немного выше данной отметки, однако риски падения курса биткоина вполне реальны, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«С технической точки зрения ситуация выглядит крайне печально для покупателей: на графике нарисовалась разворотная формация, в условии которой падение цены ниже $48,5 тыс. направит цену к субботним минимумам и, с высокой вероятностью, еще ниже.

Говоря о фундаментальных предпосылках для коррекции, стоит отметить заводы больших объемов BTC на ведущие криптобиржи — более 30 тысяч монет за последние несколько дней.

Если раньше были надежды на то, что делается это ради покупки альткоинов по образовавшейся скидке, то сейчас уже очевиден факт фиксации прибыли.

Недавняя распродажа нанесла сильный удар по держателям монет: реализованный убыток составил $2,18 млрд, что лишь немного меньше значений мая текущего года — $2,65 млрд.

При этом было ликвидировано маржинальных позиций на более чем $1,8 млрд. По всей видимости, для начала восстановительных движений потребуется время, чтобы участники рынка смогли прийти в себя. Впрочем, рост на криптовалютном рынке всегда начинается столь же внезапно, как и коррекция», — считает эксперт.

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