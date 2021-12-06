Кишинёв, , 11:44 — REGNUM В Кишинёве сотрудники бюджетных организаций 6 декабря вышли на акцию протеста к зданию парламента Молдавии. Об этом сообщает новостной портал Actualitati.

Протест OpenClipart-Vectors

По оценке журналистов, на акцию вышли более 100 протестующих. Они выступают против исключения из госбюджета на 2022 год пункта о ежегодном вознаграждении (так называемая «13-я зарплата»). Организатором акции является Национальная конфедерация профсоюзов.

«Мы можем сделать вывод об отсутствии права на получение ежегодной премии не только по результатам 2020 года, но и из-за неопределенности выплаты ежегодной премии за 2021 г. в этом году, что недопустимо», — говорится в сообщении объединения профсоюзов.

Протестующие настаивают на том, чтобы премии включили в состав бюджета. Профсоюзные деятели рассчитывать на диалог с членами правительства и депутатами парламента.

Напомним, проект госбюджета 2022 года Молдавии ранее в парламенте приняли в первом чтении. В нём заложен дефицит в размере 15,14 млрд леев (около $855 млн). Деньги на его покрытие планируется взять в кредит.