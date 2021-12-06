Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Регионы могли бы работать без мигрантов на стройках, но для этого нужно готовить кадры, на что требуются время и деньги. По сути, Файзуллин прав: регионам критически важно нарабатывать собственную трудовую базу, заявила корреспонденту ИА REGNUM сертифицированный РМР, аналитик Екатерина Кузьменко.

Ilya Plekhanov Стройка

По мнению главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, каждый российский регион мог бы работать на стройках без мигрантов, но к этому нужно хорошо подготовиться, подготовить кадры, а такую операцию «за один день не сделаешь».

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Много говорится о том, что Россия сидит на ресурсной игле, продавая ресурсы и не в силах от этого отказаться. Но у этой проблемы есть и другая сторона — когда у нас нет ресурса и мы вынуждены его закупать. А в стройке любого уровня самый важный ресурс — это люди, сказала Кузьменко.

Обучать молодых специалистов требуется нужным специальностям — штукатур, кладочник, маляр, что не требует высшего образования, отмечает эксперт. «Но когда-то давно статус профессии штукатура снизился до уровня «когда больше нигде не берут»… Вот молодые и не идут в эти специальности, предпочитая работать в теплых магазинах, на кассах и складах. О том, насколько важны рабочие специальности, много говорится на разных форумах и сессиях правительства. но при этом популяризации подобных профессий так и нет. Хотя быть тем же штукатуром непросто: нужно знать азы физики и химии, уметь собирать строительные леса, подбирать составы смесей, работать с механизацией. При этом действительно хорошие специалисты могут получать от 60 до 120 тысяч в месяц — но для этого работать нужно быстро, эффективно, по технологии и без брака», — говорит аналитик.

Екатерина Кузьменко отмечает, что учить и привлекать молодых специалистов для строительной компании, к сожалению, дольше и дороже, чем привезти на стройку несколько десятков узбеков, хотя есть фирмы, которые вышли именно на такой путь.

Вся строительная отрасль Дальнего Востока столкнулась с дефицитом кадров, отмечает аналитик, и первый вал проблемы начался с уходом граждан Северной Кореи, с которыми стало практически невозможно работать легально, а за нелегалов фирме грозят огромные штрафы, не сопоставимые с прибылью. Второй вал — закрытие границ, когда оставшиеся в России жители Средней Азии выбрали работу в такси и на доставках.

«Есть еще один важный и очень скользкий нюанс в этой теме, — говорит Кузьменко. — На стройках для рабочих специальностей существует высокий риск невыплат заработной платы. Многих берут на работу, помещают в ужасные условия (холод, отсутствие качественного снабжения материалами, а всё это снижает выработку), а потом еще и не оплачивают работы. И подобное отношение к работникам — повсеместно».

На взгляд аналитика, уход от зависимости от мигрантов, с «ресурсной иглы», это долгий путь. В его начале необходимы три шага:

1. Работать над популяризацией рабочих профессий на государственном уровне;

2. Работать над системой контроля оплат рабочим (отслеживать цепочку денег заказчик — подрядчик — работник);

3. Делать доступным образование по рабочим профессиям, добиваться качества в образовании в этой сфере.